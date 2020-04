Halenaar (56) steek ex-vriendin dood: “Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen” Marco Mariotti

13 april 2020

22u46 100 Halen De 49-jarige Anja Vlayen die dood werd teruggevonden in Halen, is met zekerheid gedood door haar ex-vriend. De 56-jarige man bekende maandagavond haar te hebben doodgestoken. “Zijn stoppen zijn doorgeslagen toen hij hoorde dat ze een nieuwe vriend had”, bevestigt zijn advocate Vanessa Penninger.

Anja Vlayen uit Loksbergen en haar vriend Michel T. - met Surinaamse roots - waren al 9 jaar samen. De twee besloten recent de relatie stop te zetten. Anja die in Loksbergen woonde, zou dit weekend nog enkele van haar persoonlijke spullen ophalen bij haar ex die in Zelem woonde. Het was daar dat het tot een confrontatie kwam. In eerste instantie verzon Michel T. nog een smoes dat hij Anja dood terugvond, en dat het om een wanhoopsdaad ging. Maar duidelijke messteken toonden snel aan dat er kwaad opzet in het spel waren. De man werd op de rooster gelegd door de speurders, en dat leidde maandagavond tot een doorbraak. “Hij heeft inderdaad net bekend dat hij haar heeft neergestoken", bevestigt zijn advocate Vanessa Penninger. “Zijn stoppen sloegen door toen zij hem meedeelde dat ze iemand anders had. Hij heeft daarop een mes gepakt en haar aangevallen.” De man die in zijn professioneel leven restauratiewerken uitvoerde, zegt te willen meewerken aan het onderzoek.

Het parket laat weten de autopsie af te wachten. Zij willen niet bevestigen dat er een verdachte is opgepakt. Anja Vlayen had geen kinderen, maar laat wel haar moeder achter. De vrouw baatte ooit nog een kermisattractie uit.

Tweede moord in april

Opvallend genoeg is het al het tweede passionele drama in de streek in minder dan 2 weken tijd. Vorige week werd in Zonhoven de 25-jarige Naomi Melaer gedood door haar vriend. Ook zij zou een einde hebben willen maken aan de relatie, dat ontaardde in hevige ruzie. De man zit ook in de cel.