Halen stelt meerjarenplan voor: 24,5 miljoen euro investeringen zonder belastingverhoging EWH

17 december 2019

11u45 0 Halen In Halen werd maandagavond het meerjarenplan voor 2020 tot 2025 voorgesteld. Het huidige stadsbestuur zal die ambtstermijn 24,5 miljoen euro investeren en dat zonder een belastingverhoging. De continuïteit en verbetering van de dienstverlening aan de burger zijn de rode draad van het meerjarenplan.

Het stadsbestuur treft vooral maatregelen waarmee ze de komende jaren voldoende financiële draagkracht verwerft om het sociaal beleid verder te zetten. Daarmee wil het bestuur de leefbaarheid verhogen en de stad verder laten groeien. “Wij zullen alle mogelijke inspanningen doen om Halen verder te moderniseren, uit te breiden en nog aangenamer te maken om in te wonen”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). Zo is de aandacht voor kansengroepen essentieel in het beleid. Daarin past de bouw van een zorgcampus, waarbinnen de opvang van kinderen, hulpbehoevenden en senioren belangrijke pijlers zijn. Daarnaast krijgt het lokaal dienstencentrum een andere locatie en worden de OCMW-diensten geïntegreerd in het stadhuis.

Ook de scholen, zowel de gemeentelijke als de vrije scholen, worden uitgebreid met extra mogelijkheden voor de lokale verenigingen buiten de schooluren. Deze ambtstermijn wordt namelijk de gemeentelijke basisschool Op Dreef uitgebreid en krijgt Vrije Basisschool ’t Oogappeltje een nieuwe locatie. Daarnaast wordt het verenigingsleven financieel ondersteund door onder andere de renovatie van sporthal De Koekoek en Het Buurthuis.

Verder verliest het stadsbestuur de zwakke weggebruiker niet uit het oog. Zo worden de fietspaden in de Mosstraat en Ertsenrijkstraat vernieuwd en krijgen de buurtwegen een jaarlijks onderhoud. Verder voorziet het bestuur de herinrichting van de Dorpsstraat, Lindestraat en Markt.

Externe steun

Het totale investeringsbedrag werd verkregen door de steun van externe bedrijven, subsidies en leningen. Zo dragen Aquafin en Fluvius 8,3 miljoen van het totale investeringsbedrag voor rioleringsprojecten. De stad verwerft bijkomend 8 miljoen aan inkomsten door bijkomende subsidies (onder andere van Vlaanderen, de provincie Limburg, de sociale woningbouw, erosie en erfgoed) voor 5,4 miljoen en door de verkoop van gronden voor 2,4 miljoen euro. De resterende 8,2 miljoen wordt ten laste van het meerjarenplan genomen. Daarvan komt 2,2 miljoen uit de overschotten van de voorbije jaren en voor de overblijvende 6 miljoen zal een lening aangegaan worden. Op die manier wordt de schuldenlast verder afgebouwd met 25%.