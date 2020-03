Halen reconstrueerde vernielde sluis aan de Velpe Emelie Wojcik

09 maart 2020

16u32 0 Halen De 18de-eeuwse sluis aan de Velpe, die vorig jaar door een storm vernietigd werd, is door de stad in samenwerking met het Regionaal Landschap en IOED Lage Kempen in ere hersteld. “Met de reconstructie huldigen we onze mooie geschiedenis,” legt burgemeester Erik Van Roelen uit.

Aangezien de sluis een herkenningspunt vormde in het parkje op de Firmin Jacobslaan, werden na de storm vorig jaar meteen alle middelen ingezet om de sluis te reconstrueren. Bij de herstelling konden enkele originele materialen hergebruikt worden. Zo doet de originele dwarsbalk van de sluis momenteel dienst als zitbankje.

Symbolisch

De sluis doet al enige tijd geen dienst meer als echte sluis. De reconstructie is dan ook eerder symbolisch. “Ter hoogte van de sluis mondde vroeger de ‘Arm’ uit in de Velpe”, verklaart Karel Verhelst van de Heemkundige Kring Halen. “De Arm vormde een verbindingskanaal tussen de Gete en de Velpe en werd gegraven om de Binnenmolen of Heilige-Geestmolen van voldoende water te voorzien. De sluis diende om de toevoer van water uit de Arm te regelen. In de tweede helft van de achttiende eeuw verdween de molen. De sluis verloor haar functie volledig toen de monding van de Arm stroomopwaarts naar haar huidige ligging aan het betonnen brugje gelegd werd.”

Foto’s en weetjes gezocht

Ondertussen roept IOED Lage Kempen Halenaren op om oude foto’s en verhalen over de sluis te delen. “Momenteel zijn er wel enkele oude foto’s van de sluis beschikbaar”, zegt Morien Schroyen van IOED Lage Kempen. “Maar aangezien de sluis zo’n centrale ligging heeft in Halen, is er het vermoeden dat er destijds aan de sluis heel wat te beleven viel. Mochten we daarover meer informatie kunnen verzamelen, kunnen we dat misschien wel in een erfgoedapp raadpleegbaar maken.”

Halenaren die thuis oude foto’s, weetjes of prentkaarten van de sluis hebben, kunnen IOED contacteren via het mailadres erfgoed@rllk.be.