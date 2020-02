Halen krijgt nieuwe straat ‘De Lakenhallesteeg’ EWH

04 februari 2020

11u33 0 Halen Naast het stadhuis op de markt bouwt de stad Halen samen met een privépartner een zorgcampus. Daardoor komt er tussen de markt en de Doelstraat een doorsteek. Die nieuwe straat krijgt de naam ‘De Lakenhallesteeg’ dat doet terugdenken aan het rijke economische verleden van Halen.

Voor de naam van de nieuwe straat werd beroep gedaan op de plaatselijke heemkring Oppidum Halense. “Op die manier kunnen we de nieuwe, moderne zorgcampus linken aan onze geschiedenis,” aldus burgemeester Erik Van Roelen. De plek waar de nieuwe zorgcampus komt, draagt immers een rijke geschiedenis met zich mee. Zo stond het voormalige gebouw er al sinds 1845 en deed het voor de bouw van de zorgcampus dienst als gemeentehuis, schoolgebouw en onderwijzerswoning. “Nog daarvoor was hier de lakenhalle gevestigd”, verklaart Karel Verelst, secretaris van de heemkring. “Halen had immers van Johanna, hertogin van Brabant, de toestemming gekregen om een huis te verwerven ‘dat een laken huus heeten sal’. Dat lakenhuis werd verkort ‘de Halle’ genoemd. Vandaar ook dat de poel die op de markt lag de ‘Hallepoel’ werd genoemd.”

De nieuwe naam verwijst dus naar de lakennijverheid die voor Halen van de 13de tot de 15de eeuw de belangrijkste economische bedrijvigheid was. Vandaar dat naast ‘Lakenhallesteeg' ook ‘Lakenhallestraat' en ‘Lakenhalleplein’ mogelijke straatnamen waren. Uiteindelijk opteerde de stad toch voor de steeg aangezien die naam het best in lijn ligt met de gezelligheid die de zorgcampus moet uitstralen.

Op de nieuwe zorgcampus komen zowel tijdelijke als definitieve verblijven voor hulpbehoevenden, een kindercrèche en enkele hulp- en zorgverstrekkende diensten.