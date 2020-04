Halen bestelt 10.000 herbruikbare mondmaskers voor inwoners Emelie Wojcik

29 april 2020

16u33 0 Halen De stad Halen heeft 10.000 herbruikbare mondmaskers aangekocht om te verdelen onder de inwoners. “Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. Daarom namen wij als stad zelf initiatief want de veiligheid van de Halenaar komt op de eerste plaats”, zegt burgemeester Erik Van Roelen.

De stad kocht de mondmaskers bij lokale handelaar Topfanz. Het gaat om katoenen exemplaren met een dubbele laag en een non-woven filter die wasbaar zijn op zestig graden Celsius. Het model is conform de richtlijnen van de Belgische overheid. Met de aankoop van 10.000 maskers voorziet de stad een gratis masker voor elke Halenaar vanaf 12 jaar.

De bestelde maskers worden in de loop van volgende week in Halen verwacht. “Zodra we mondmaskers ontvangen, zal daarop de nodige controle gebeuren en vervolgens verdelen we ze meteen”, zegt Van Roelen. “Dat zal gebeuren met de hulp van onze vrijwilligers van het platform ‘Halen Helpt’. Als alles goed loopt, heeft tegen het einde van volgende week elke Halenaar zijn of haar mondmasker in de bus.é

Groepsaankoop

Wanneer op federaal niveau mondmaskers ter beschikking gesteld worden, zal Stad Halen meehelpen bij de verdeling van de maskers. Ook op provinciaal niveau blijft de stad betrokken bij de groepsaankoop van de Limburgse gemeenten. In beide gevallen wacht de stad nog op concrete data voor de ontvangst en verdeling van de maskers.

Nationale naaiactie

Naast de initiatieven om mondmaskers aan te kopen, wil Stad Halen zoveel mogelijk mensen mobiliseren om zelf mondmaskers te maken. Handige Halenaren kunnen hun creaties doneren aan het lokale dienstencentrum De Klapstoel. Daar worden de mondmaskers verzameld en verdeeld aan het lokale kindertehuis, de buitenschoolse kinderopvang, het OCMW, het bejaardentehuis en de scholen. Inwoners die minder handig zijn en op een andere manier willen helpen, kunnen overigens nog steeds terecht bij ‘Halen Helpt’ via halenhelpt@halen.be of telefonisch op 013/46.03.78.