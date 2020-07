Halen annuleert jaarlijkse kermis Emily Nees

24 juli 2020

16u31 1 Halen Het schepencollege van Halen heeft de knoop doorgehakt: dit jaar gaat de jaarlijkse kermis van 1 tot en met 6 augustus niet door. “Op dit moment zijn er geen besmettingen in onze stad en het bestuur wil dat zo lang mogelijk zo houden”, klinkt het.

Na overleg met het managementteam, de gouverneur, de gemeentelijke crisiscel en de verschillende politieke fracties heeft het schepencollege beslist om de jaarlijkse kermis van 1 tot 6 augustus niet te laten plaatsvinden.

Geen besmettingen

Halen had in april nog te maken met een grote oversterfte en ook het plaatselijke woonzorgcentrum werd zwaar getroffen. De toenemende besmettingen in onze provincie vragen volgens het stadsbestuur dan ook om voorzichtigheid. “Op dit moment zijn er geen besmettingen en dat willen we ook zo houden”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V).

“Op deze manier zorgen we ervoor dat al de geleverde inspanningen van de voorbije maanden niet voor niets geweest zijn en willen we ook een goed voorbeeld geven. Toch begrijp ik dat deze beslissing alweer een streep door de rekening is van de kermisuitbaters en de plaatselijke horeca.” Het stadsbestuur van Halen hoopt zich volgend jaar dan ook extra in te zetten voor hen, indien de omstandigheden het toelaten.