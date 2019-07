Getuige ziet hoe ramkrakers binnen rijden in Belfius bankkantoor: “ik heb mij vlug achter het standbeeld verstopt” Toon Royackers ADN

11 juli 2019

10u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 124 Halen Vijf ramkrakers zijn woensdagnacht binnengereden in het Belfius-bankkantoor aan de Markt in Halen. De daders ramden met een bestelwagen én een auto de glazen vitrine, en gebruikten zelfs spankabels om de kuis naar buiten te sleuren. De schade aan het kantoor is bijzonder groot. Een getuige die alles zag gebeuren, keek stomverbaasd toe vanachter het standbeeld op de Markt.

“Ik kwam net terug van café ‘De Markt’," legt ooggetuige Jos Langendries uit. “Terwijl ik over het voetpad naar huis wandelde hoorde ik plots die luide slag. Ik dacht eerst nog dat er een zwarte bestelwagen per ongeluk de bank was binnen gereden. Maar seconden later ramde diezelfde wagen nog een keer de vitrine. Toen wist ik natuurlijk wat er écht aan de hand was. Vijf mannen in bivakmuts liepen rond het bankgebouw. Ze hadden nog een tweede auto mee. Zelfs hun spanriemen haalden ze boven om een camerapaal om te trekken. Vervolgens gebruikten ze de riemen om het raam uit de muur te kunnen trekken, en de kluis naar buiten te sleuren. Onvoorstelbaar hoe driest ze te werk gingen. Intussen bleef ik maar stokstijf achter het standbeeld staan, op een boogscheut van de Hollywoodfilm waar ik plots midden in zat.”

Cafédeur snel op slot

Getuigen die in het café de Markt in Halen zaten sloegen alarm bij de politiediensten. Daar trok cafébaas Sven Van Heyst snel de deuren achter zich dicht. “Toen ik hoorde wat er tegenover ons aan het gebeuren was, heb ik snel gesloten. We hadden nog drie klanten in de zaak, en je weet nooit wat er nog allemaal kon gebeuren. Ook wij hoorden dat die bestelwagen maar bleef rammen op het bankkantoor. Onze klanten zagen vervolgens hoe de daders die kluis naar buiten trokken. Enkele boeven tilden hem nog in de bestelwagen. Ik geloof dat het alles samen hooguit vijf minuten geduurd heeft. Daarna scheurde zowel de bestelwagen als de auto weg in de richting van Geetbets. Al kunnen ze via binnenwegen in het centrum natuurlijk altijd nog een andere richting genomen hebben.”



Aanzienlijke buit

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Intussen is het onderzoek overgedragen aan de federale gerechtelijke politie van Limburg. Het Parket Limburg bevestigt dat de daders aan de haal gegaan zijn met de kluis. Ook enkele andere automaten in de inkomhal zijn door de bende aan diggelen geslagen. De precieze omvang van de buit zou bijgevolg aanzienlijk zijn. Politieploegen deden nog patrouilles in de buurt van Halen, maar konden de boeven helaas niet meer vatten. Het is trouwens niet de eerste keer dat bendes het gemunt hebben op bankkantoren in Limburg. Eerder dit jaar hadden ook enkele plofkraken plaats, vooral in het noorden van de provincie.