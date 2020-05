Geschorste arts uit Halen (68) krijgt vijf jaar cel nadat hij voorschriften blijft uitschrijven Birger Vandael

19 mei 2020

12u33 1 Halen Een 68-jarige Halenaar is door de correctionele rechtbank van Hasselt bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Als geschorste arts bleef hij voorschriften uitschrijven. Omdat de rechtbank vreest dat de veroordeelde zal vluchten, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

De arts pleegde de feiten tussen 7 oktober 2008 en 29 augustus 2018 vanuit zijn praktijk in Halen. Zijn visum bleek te zijn ingetrokken op 4 oktober 2008, waardoor de man geen geneeskunde meer mocht uitoefenen. Hij bleef echter consultaties uitvoeren en geld vragen voor die verrichtingen.

De zaak werd in de rechtbank behandeld op 20 april, maar de beklaagde stuurde zijn kat. “Hij is bijzonder hardleers en trekt zich niets aan van genomen beslissingen", staat te lezen in het vonnis. “Zo blijft hij inkomsten genereren op onrechtmatige wijze.” De zestiger krijgt naast de celstraf ook een geldboete van 8.000 euro. Een beroepsverbod kan hem echter niet meer worden opgelegd. Wel worden een aantal medische voorschriften doorgehaald.