Gemeenteraad keurt coronaherstelplan goed

11 augustus 2020

09u28 0 Halen De Halense gemeenteraad heeft maandagavond het voorgestelde ondersteuningsplan unaniem goedgekeurd. Het moet de financiële impact van de coronacrisis op de stad opvangen.

Om tot een plan te komen is de financiële toestand van de stad samen met de financiële impact van de coronacrisis op de stedelijke organisatie en dienstverlening in kaart gebracht. Er werd een onderzoek gevoerd naar de impact bij de kwetsbare groepen om hen bijkomend te kunnen ondersteunen waar nodig.

Gevolgen

Verder werd er een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de lokale economie. Ook de balans van de weerslag op het verenigingsleven werd opgemaakt. Zowel de impact op de interne organisatie, het onderwijs als de opvanginitiatieven werden opgetekend.

Ook het aspect van afscheid nemen tijdens deze moeilijke periode wordt mee in het plan opgenomen. Het uiteindelijk doel is om als deze personen en groepen gecombineerd te ondersteunen zonder aan de koopkracht te raken.

“Het schepencollege maakte aan de hand van deze informatie een plan, dat in overleg met alle politieke fracties verder werd uitgewerkt,” zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). In totaal zal dan ook 605.282 euro in dit herstelplan gestoken worden. Hiervan komt 218.788 euro van de Vlaamse en de federale overheid. De stad investeert zelf 386.494 euro, wat neerkomt op 40.68 euro per inwoner.

Aankoopcheque

Een deel van het budget, 99.000 euro om precies te zijn, gaat naar lokale aankoopcheques. Dat betekent dat elk gezinshoofd een bon van 15 euro ontvangt. Per bijkomend gezinslid komt daar 5 euro bij. De Halenaars kunnen met deze bon terecht bij de Halense handelaars. Op die manier ondersteunt de stad #kooplokaal en ‘Haal het in Halen’.