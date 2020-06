Feesteditie Zelem Zomert verplaatst naar volgend jaar Dirk Selis

24 juni 2020

12u14 0 Halen 2020 zou een feestjaar worden voor Zelem Zomert, ze waren immers toe aan hun 15de editie. Maar het coronavirus en de daarbij horende maatregelen maken het dit jaar onmogelijk om dat groots dorpsgebeuren te laten plaatsvinden.

“Het is jammer, maar de organisatie kan dit jaar niet doorgaan”, zegt voorzitter Erik Van Roelen. “Enkele weken verschuiven is ook niet mogelijk gezien de huidige omstandigheden. Het is dubbel pech, want met de huidige hype rond Mama’s Jasje in ‘Liefde voor Muziek’ waren we verzekerd van een topaffiche. Maar niet getreurd: Peter Van Laet beloofde al om volgend jaar de tent zeker en vast op stelten te komen zetten samen met Danny Fabry, Yves Segers, Sam Gooris en coverband Outback.”

Pop-upvoetbaltempel

Het elfkoppige bestuur besliste dus om het volledige feestprogramma integraal te verplaatsen naar 2021. “Het EK voetbal wordt immers ook een jaar opgeschoven”, zegt Van Roelen. “Op vrijdag 11 juni 2021 zal de tweede editie van de Zelem Zomert Run plaatsvinden: een ‘bosloop’ in de lokale natuur, zowel voor geoefende lopers, voor recreanten, als voor gezinnen met kinderen. Op een reuzegroot scherm in de pop-upvoetbaltempel worden de Rode Duivels live aangemoedigd tijdens al hun wedstrijden op het EK.”

Jaartje wachten

“Het feestweekend zelf wordt op vrijdag 25 juni 2021, net als bij onze 10de verjaardag, met een afterworkparty gestart”, gaat Van Roelen verder. “Een aangenaam kader om samen met collega’s, familie en vrienden het weekend goed in te zetten met lekkere hapjes en drankjes van De Kleine Chef, vergezeld van uitnodigende dansmuziek. Op zondag 27 juni 2021 staat de familiedag in het teken van muziek en animatie voor jong en oud. Traditiegetrouw start dat met een misviering, gevolgd door een volksreceptie. Vzw De Pastorie organiseert daarna al voor de derde keer een feesteditie van het maandelijkse dorpsrestaurant. Tot slot zullen de genoemde artiesten het beste van zichzelf geven terwijl de kinderen volop kunnen genieten van de kinderanimatie met een heuse kinderdisco, workshops, springkastelen en een waterglijbaan. De hongerigen kunnen terecht bij de foodtrucks.” Maar eerst nog een jaartje wachten.