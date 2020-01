Extra uren werkstraf voor agressieve feestvierder Universal die zich van persoon vergist en ‘de verkeerde’ in het gezicht slaat BVDH

06 januari 2020

Op 26 november 2017 kreeg een feestvierder uit Halen (25) het aan de stok met een paar andere mannen. Dat gebeurde in de voormalige Universal in Hasselt. Buiten ging de discussie verder en daarbij werd één persoon geslagen in het gezicht. De dader had zich echter vergist van persoon en ging zich excuseren. Over de aanleiding van de ruzie bestaat onduidelijkheid, maar de slag die buiten werd uitgedeeld, is wel bewezen. De agressor kreeg het vervolgens ook aan de stok met de politie. Dat leverde hem reeds een werkstraf van 180 uren op. Nu werd een nieuwe werkstraf van 90 uren gevorderd. De verdediging hoopt op een opslorping van de straf.