E314 tussen Halen en Lummen wordt vrijdag afgesloten, omleiding voorzien

24 augustus 2020

09u19 0 Halen Vrijdagavond- en nacht, van 20.00 tot 6.00 uur, vinden er asfaltwerken plaats op de E313. De snelweg tussen Halen en Lummen gaat tijdelijk dicht. Er wordt een omleiding ingelast, zodat het motorisch verkeer nog steeds door kan.

Op 28 en 29 augustus gaan er asfaltwerken door op de E314 tussen Halen en Lummen. Gevolg: een deel van de autosnelweg wordt afgesloten. In halen is dat ter hoogte van het afrittencomplex. Om de hinder zo veel te beperken, is er een omleiding voorzien. Extra verkeersborden moeten het verkeer in goede banen leiden.