Dronken bestuurder geeft plankgas na alcoholcontrole: dubbele boete Toon Royackers

12 juni 2019

14u49 2 Halen Bij een grote verkeerscontrole op de N2 in Herk-de-Stad en aan de Staatsbaan in Halen heeft de politie dinsdagavond een zestigtal PV’s opgesteld. Eén bestuurder die net positief geblazen had bij een alcoholtest, reed tot verbazing van de agenten toch weer gewoon verder.

De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad ging meteen achter hem aan. Vlakbij zijn thuis kon de man onderschept worden. Daar werd hij getrakteerd op een extra boete. In totaal passeerden bij de actie trouwens meer dan 1.800 voertuigen de camera. Zeventien bestuurders hadden hun verkeersbelasting niet betaald en zij mochten in totaal voor ruim 14.000 euro aan achterstallige belastingen ophoesten. De douane haalde nog eens voor meer dan 3.500 euro aan achterstallige boetes op en betrapte één bestuurder op het rijden met rode mazout. Die laatste kreeg een boete van vijfhonderd euro mee neer huis. Vijf bestuurders die onvoldoende geld hadden, zagen hun auto getakeld worden.

Tijdens de actie betrapten agenten nog één bestuurder die onder invloed was van drugs. Een andere bestuurder had drugs op zak. Verder werden ruim veertig pv’s opgesteld, onder meer voor het niet-dragen van de gordel of voor het gebruik van de gsm achter het stuur.