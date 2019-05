Dieven weg met zeldzame appelbomen in Halen Toon Royackers

23 mei 2019

13u39 0 Halen Dieven zijn de voorbije weken aan de haal gegaan met acht jonge hoogstam appelbomen bij bedrijf Den Boogerd in Halen. Het gaat niet om de klassieke Limburgse appelbomen, maar wel om een soort die ingevoerd werd uit Duitsland, en waarvoor zelfs een licentie verplicht is. De appelboom heeft bovendien héél opvallende rode bloemen en een roodachtig blad. De eigenaar hoopt dus dat de dief daardoor snel door de mand valt.

“We willen hier met een nieuw ras beginnen, dat uit Duitsland afkomstig is,” legt Jan Gelders uit. “Niemand anders in Vlaanderen heeft er een vergunning voor, maar wij dus wel. Opvallend: onze fruitbomen staan best ver van de openbare weg af. Maar de daders zijn dus onlangs toch tot bij ons gewandeld. Ze deden niet alleen de acht zeldzame appelbomen uit, maar ook nog eens twee halfstam pruimenbomen. Twee weken geleden ontdekten we dat ze uitgegraven waren. Diefstal hebben we helaas al vaker meegemaakt. Meestal gaat het echter om mensen die ons fruit komen plukken, terwijl nu dus hele bomen weg zijn. Het verlies? We kunnen nu weer drie jaar wachten, vooraleer we letterlijk vruchten kunnen plukken. Dat is drie jaar opbrengst weg.”

Toch lopen de daders een groot risico, want de bewuste appelbomen zijn wel heel erg opvallend. “De meeste appelbomen hebben een klassieke witte of rooskleurige bloesem. Deze bomen staan bekend om hun rode bloemen in het voorjaar,” legt Jan Gelders uit. Hun bladeren hebben bovendien een herkenbare rode schijn. En wie de appels eet zal het rode vruchtvlees opmerken. Het is een uniek product. Wie die appels zo maar verkoopt of die bomen plant, riskeert een boete. De Duitse licentiehouder kan zo iemand immers aanklagen.”

Rijkelijke beloning

De Halense fruitteler is gelukkig niet al zijn kostbare Duitse appelbomen kwijt. Er staan nog een aantal exemplaren in zijn boomgaard. Toch gaat hij deze zomer erg uitkijken. “Als ik ergens de herkenbare soort zie staan, dan weet ik dat die alleen van mij kunnen zijn. Want hier in Vlaanderen is geen enkele andere licentiehouder. Wie mij nuttige tips kan geven, mag altijd even bellen. Voor de eerlijke vinden hebben we trouwens een rijke beloning voorzien.”

Het is niet de eerste keer dat Limburgse fruittelers het slachtoffer worden van dergelijke diefstallen. “We hebben al een collega gehad waar ze enkele jaren geleden twee hectare fruitbomen hebben uitgetrokken. Ook bij Regionaal Landschap zijn afgelopen winter bomen gestolen,” aldus Gelders. De lokale politie in Sint-Truiden kreeg afgelopen week eveneens een melding binnen. Dat hoogstam fruitbomen en zeldzame soorten gestolen worden is eerder zeldzaam.