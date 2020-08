Derde keer op rij drinkwaterstoring in Halen ENL

17 augustus 2020

11u18 2 Halen Voor de derde keer in nog geen week tijd heeft de stad Halen problemen ondervonden met de waterleidingen. Zo zorgde een lek er zondag voor dat Zelk en Loksbergen deels zonder water zaten.

Gisteren meldde de Stad Halen op Facebook dat er een lek was vastgesteld in een waterleiding op de hoek van de Staatsbaan en de Betserbaan. Gevolg: meerdere straten zaten tijdelijk zonder water. Het probleem is nog niet van de baan.

Het is echter niet de eerste keer deze zomer dat de stad een drinkwaterstoring ondervindt. Zo zette een leidingbreuk ter hoogte van de Staatsbaan vorige week dinsdag enkele straten zonder water. De Watergroep wist het probleem de volgende dag op te lossen.

Ook donderdag was er een storing. Een lek in een waterleiding in Lummen zorgde voor een verminderde waterdruk in het Halense Zelem en Zelk. Sommige woningen zaten zonder water.