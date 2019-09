Blinde Victor speelt conga voor koningin in ‘Merci voor de muziek’ BVDH

25 september 2019

14u33 0 Halen De achtjarige Victor uit Halen schittert donderdagavond in het VRT-programma ‘Merci voor de muziek’. Victor is blind, maar dat houdt hem niet tegen om drums en piano te spelen. Voor de koningin brengt hij het nummer ‘Tequila’.

Bart Peeters neemt in ‘Merci voor de muziek’ onder meer getalenteerde kinderen mee naar de koningin. Aan Radio 1 vertelde hij enkele weken geleden al dat één bezoekje in het bijzonder hem is bijgebleven. “Victor was nerveus, maar hij ijsbeerde niet en bleef op hetzelfde vertrouwde plekje staan. Zonder witte stok en na een leuke handshake gingen we naar binnen. Aan de galm kon Victor herkennen of we in een grote of een kleine zaal waren. Daarnaast vroeg hij altijd hoeveel trappen er zouden volgen.”

Op de conga’s schittert Victor met zijn versie van ‘Tequila’, een nummer dat vooral bekend is door de uitvoering van The Champs. “Tijdens zijn optreden vroeg hij geregeld of we konden applaudisseren en dat nam hij allemaal op met een apparaatje. Het is leuk dat de jongeren geen scenario meenemen”, aldus Peeters. Het programma start omstreeks 20.40 uur.