Bibliotheek Halen wordt tijdelijke afhaalbibliotheek Emelie Wojcik

26 maart 2020

10u59 0 Halen De bibliotheek van Halen wordt vanaf vrijdag 27 maart omgevormd tot afhaalbibliotheek. Op die manier kunnen boekenliefhebbers alsnog boeken uitlenen bij de bibliotheek, hoewel het gebouw zelf door de coronacrisis gesloten blijft.

Halenaren kunnen vanaf vrijdag volledig contactloos boeken bestellen en afhalen aan de bibliotheek. “Iedereen die een bibkaart heeft, ontving een mail dat zij terug boeken kunnen uitlenen”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). “Bovendien kregen deze personen bij de sluiting al de melding dat hun boeken automatisch verlengd werden totdat de bibliotheek de deuren weer opent. Dat betekent dat uitleners tijdens de sluitingsperiode geen boete krijgen.”

Geïnteresseerden kunnen via de website van de bibliotheek grasduinen in het beschikbare aanbod. Uitlenen gebeurt via een mail naar bibliotheek@halen.be. Vermeld in het bericht naast de titel en de auteur van het boek ook de naam van de uitlener. Per lidkaart mogen maximaal vijf boeken en vijf strips worden uitgeleend. Zodra de bestelde boeken klaarliggen, ontvang je een mailtje en kan je je boeken in de hal van de Rietbron afhalen op het aangegeven uur.

Inleverbus

Heb je alle uitgeleende boeken en strips uitgelezen? Bezorg ze dan contactloos terug aan de bibliotheek via de nieuwe inleverbus. Die bevindt zich links van de hoofdingang van de Rietbron, in de hoek.

Mensen die graag lezen, maar wegens de coronacrisis niet in de mogelijkheid zijn om zelf naar de Rietbron te komen, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van ‘Halen helpt’. Zij zijn bereikbaar via een telefoontje naar 013/46.03.78 of een mail naar halenhelpt@halen.be.