01 september 2019

Aan de Stadsbeemd in Halen is zondagnamiddag kort voor 15 uur een bestuurster geslipt. Haar wagen schoof van de rijbaan en belandde in een gracht. Huguette P. (43) uit Halen liep bij de klap zware verwondingen op.