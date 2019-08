Albanese dieven krijgen samen 136 maanden cel BVDH

22 augustus 2019

13u37 0 Halen De rechtbank van Hasselt heeft vier Albanezen veroordeeld tot celstraffen tussen achttien maanden en vier jaar. Samen zijn ze goed voor 136 maanden cel. Het kwartet, bestaande uit vier twintigers, is verantwoordelijk voor een hele lijst diefstallen over het hele land.

De vier sloegen onder meer toe in Mortsel, Stabroek, Temse, Brasschaat, Zedelgem, Oostkamp, Wingene, Fosses-La-Ville, Zele, Landen, Oostrozebeke, Laakdal, Westerlo, Wetteren, Beveren, Zwalm, Oudenaarde, Malle, Lille, Beerse, Diest, Aarschot, Halen, Wielsbeke, Horenbeke, Zoutleeuw en Knesselare. Ze waren actief in november en december van 2018. De buit bedroeg doorgaans juwelen zoals: armbanden, oorbellen, ringen, uurwerken en kettinkjes. Ook geldsommen lieten ze meestal niet liggen.

Attente buurtbewoners in Halen

Eind december geraakte het dossier in een stroomversnelling toen twee getuigen in de Zepstraat in Halen de politie op de hoogte brachten van een verdacht voettuig. Dankzij DNA-sporen en gsm-onderzoek kon het dossier worden samengesteld. Het kwartet wordt gezien als bende, maar twee van hen gaven uiteindelijk wel verstek voor de behandeling van de zaak. Een resem inbrekersmaterialen worden verbeurdverklaard, zoals onder meer een vouwmes. De vier staan ook in voor de kosten van de publieke vordering, goed voor 10.321,43 euro. Een viertal burgerlijke partijen krijgen één euro provisioneel. Voor één van de heren die verstek gaf, werd de onmiddellijke aanhouding gevorderd.