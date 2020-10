‘Feesten met de burgemeester’ wordt dit jaar ‘Wandelen met de burgemeester’: “Ter nagedachtenis van de coronaslachtoffers” Birger Vandael

02 oktober 2020

09u51 0 Halen Deze zondag wordt de jaarlijkse traditie van ‘Feesten met de burgemeester’ in Halen vervangen door ‘Wandelen met de burgemeester en de gemeenteraad’. Dit is een activiteit die gezamenlijk wordt georganiseerd door de vier politieke fracties van de gemeenteraad. Dit ter nagedachtenis van de vele overledenen en hun familie die vaak in eenzame corona-omstandigheden afscheid moesten nemen.

Deze gezamenlijke organisatie was één van de actiepunten uit het ondersteuningsplan. De gemeenteraad keurde dit ondersteuningsplan éénparig goed, met behalve een cadeaubon voor elke inwoner, o.a. ook de extra financiële steun aan de verenigingen en de extra middelen voor mensen die het moeilijker hebben.

“Op deze manier willen de Halense gemeenteraadsleden over alle fracties heen onze inwoners het signaal geven dat politiek ook op een positieve manier kan gevoerd worden en dat we SAMEN aan iets positiefs kunnen werken,” aldus Burgemeester Erik Van Roelen (CD&V).

Vier wandelingen

Iedere deelnemer kan kiezen uit vier wandelingen. Het aanbod varieert van een rolstoel- en kinderwagenvriendelijke wandeling met fotozoektocht tot een natuurwandeling, een historische toer en een wandeling door de vier kerkdorpen. In elk van deze wandelingen zullen coronaproof standjes voorzien worden met hapjes en drankjes. De wandelingen starten en eindigen op de centraal gelegen gewezen site Bastijns op de Stadsbeemd.

Vooraf inschrijven kan via een mailtje naar wandeling@Halen2024.be en het storten van een bijdrage van €5 op het rekeningnummer BE74 7360 7376 2807. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. “Naast het positieve signaal naar onze inwoners willen we nog iets over houden om een blijvende herinnering te kunnen oprichten voor allen die in deze periode gestorven zijn,” besluit Erik Van Roelen.