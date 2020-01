‘Feesten met de burgemeester’ schenkt 600 euro aan Halense jeugdverenigingen Dirk Selis

11 januari 2020

15u07 0 Halen De organisatie “Feesten met de Burgemeester” van CD&V Halen heeft ervoor gekozen om de Halense jeugdverenigingen te steunen met de opbrengst van dit evenement.

“Door onze jeugdverenigingen, met onze kinderen die toch onze toekomst zijn, financieel te ondersteunen kunnen we hen een extra zakcentje bezorgen voor hun bouwprojecten. Zo kozen we het afgelopen jaar voor Chiro Loksbergen en JC Sfinx als goede doelen omdat hun bouwplannen lopende zijn. De volgende jaren komen de andere jeugdverenigingen met bouwplannen ook nog aan bod”, zegt de Halense burgemeester Erik Van Roelen. Afdelingsvoorzitter Annicq Lemmens en Schepen van Jeugd Thomas Dubois overhandigden samen met de burgemeester de cheques van telkens 600 euro. En die konden de jeugdverenigingen goed gebruiken. JC sfinx is volop aan het verbouwen in de oude gemeentelijke loods en Chiro Loksbergen plant nieuwe lokalen op de Panovensite.