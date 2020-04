‘De Kleine Chef’ organiseert het eerste online kookkamp van het land Dirk Selis

04 april 2020

16u36 0 Halen Cateringbureau 'De Kleine Chef’ pakt deze vakantie uit met een première: het eerste online kookkamp van het land. Noodgedwongen ‘online’ door het Corona-virus maar het belooft evenzeer culinair spektakel en beleving op te leveren voor kinderen en hun ouders in quarantaine.

‘De Kleine Chef’ is een culinair event- en cateringbureau dat kinderen wil enthousiasmeren met al het lekkers dat op tafel verschijnt. “We nemen ze mee in onze wondere wereld en creëren voor ouders en kinderen een heerlijke herinnering”, zegt zaakvoerder Jordy Geuens die doorgaans in de Paasvakantie kookkampen organiseert. “Kinderen boeien met eten, is onze missie. Maar door de corona-maatregelen vallen alle kampen en workshops in de paasvakantie weg. Toch wil ik de paasvakantie voor kinderen en ouders alsnog onvergetelijk lekker maken.”



Youtube-kanaal

“Vanuit onze eigen keukens trek ik mijn koksschort aan en kook ik elke dag heel wat lekkers”, gaat Geuens verder. “Ik krijg de hulp van mijn eigen kinderen Sterre, Lotta en Wout. Op het menu staan dagdagelijkse gerechten, speciale hapjes, leuke verrassingen en heel wat tips. Alles wordt overgoten met een ‘De Kleine Chef’ sausje van culinair spektakel en beleving. Elke dag komen verschillende video’s online. Er worden geheimen onthuld, verhalen verteld en vragen beantwoord. Hiermee willen ze ouders en kinderen ook in de paasvakantie een lekkere ervaring bezorgen, ze samen in de keuken krijgen en samen laten smullen van allerlei lekkers. Het grootste deel wordt opgenomen, maar een deel wordt ook aangepast rekening houdende met de vragen en wensen van de kijkers. Alle video’s worden op het Youtube-kanaal van De Kleine Chef geplaatst en verzameld op www.dekleinechef.be. Via de sociale media van De Kleine Chef wordt alles bekendgemaakt.”

Cucina Spectaculum vindt plaats van 6 tot 10 april en wel op www.dekleinechef.be. Deelname is gratis.

