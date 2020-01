“De draad terug oppikken, zal nooit meer lukken”: ouders van Shana Appeltans blijven ook na tien jaar troosteloos Dirk Selis

02 januari 2020

21u55 48 Halen Een decennium geleden doolde er al een wolf in Limburg rond. Een wolf in schapenvacht. Seriemoordenaar Ronald Janssen schoot in de nieuwjaarsnacht van 2010 Shana Appeltans (18) en Kevin Paulus (22) in een Loksbergse fruitplantage brutaal dood. Tien jaar later, op 2 januari 2020, organiseerden vrienden en familie en de vzw ouders van een vermoord kind de ‘Mars van de Hoop’. Zo'n duizend mensen trotseerden de koude, en wandelden zij aan zij in de velden van Loksbergen de maanloze avond in.

Op 2 januari 2010 werd een uitgebrande Opel Corsa teruggevonden in een appelboomgaard in Loksbergen. In de wagen lagen de verkoolde lichamen van het koppeltje Kevin en Shana. Na een anonieme tip pakte de politie buurman Ronald Janssen op. Hij zou op gespannen voet hebben geleefd met het koppel. Janssen ontkende eerst elke betrokkenheid, maar bij een huiszoeking werd een wapen gevonden in een pak kattenvoer, hetzelfde wapen waarmee Kevin en Shana waren doodgeschoten.

De waarheid van Janssen luidt als volgt: “Ik en mijn familie worden al jaren gepest door de familie Appeltans.” Hij bekende over hoe hij het koppel vermoordde alsof het een fait divers was. Hij schoot Kevin in het hoofd en trok het lichaam uit de auto. Shana moest zich uitkleden en seks met hem hebben. Maar Janssen schoot haar in het achterhoofd en vervolgens nog eens in de borststreek en de schaamstreek. Na de dubbele moord stak hij de wagen in brand. Gerechtspsychologen beschrijven Janssen als een kernpsychopaat, een wolf in schaapskleren. De seriemoordenaar krijgt de maximumstraf voor de moord op Annick Van Uytsel in 2007 en Kevin Paulus en voor foltering, verkrachting en moord op Shana Appeltans.

Duidelijk signaal

“Die dag stond in ons dorpje Loksbergen de tijd stil. Tien jaar later is niemand hen vergeten”, klinkt het bij de organisatoren, Elien Ectors en Joeri Vanderlinden. “Maar we willen niet alleen Shana en Kevin gedenken, maar ook alle andere kinderen die werden vermoord en nog worden vermist in het hele land.”

Met de mars willen de organisatoren ook een gebalde vuist maken naar de beleidsmakers: “Moordenaars, verkrachters, terroristen,... Zij belanden voor enige tijd in de cel. Bij goed gedrag komen ze vrij en krijgen ze een tweede kans. Wij vinden dat de daders hun effectieve straf moeten uitzitten, want de slachtoffers kregen nooit een tweede kans. Ook hun families en vrienden niet. Wij vinden het hoog tijd dat er niet alleen geluisterd wordt naar de daders, maar dat ook de slachtoffers en nabestaanden een stem krijgen. Met deze symbolische mars willen we een duidelijk signaal geven.”

“Hem niks te vertellen”

Johan Appeltans, de vader van Shana, antwoordt gelaten op de vraag of hij de draad van zijn leven na tien jaar weer heeft kunnen oppikken. “De draad oppikken zal nooit meer lukken. Ze hebben ons te veel afgenomen.” Of hij Ronald Janssens nog iets wil zeggen? “Wij hebben die man niks meer te vertellen.” Ook voor de moeder van Shana, Peggy Bellen, wordt het gemis elk jaar erger. “Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt, maar dat is niet zo”, vertelde ze aan VTM NIEUWS.

“De wereld draait door, maar Shana en Kevin zullen we nooit vergeten”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). “De gebeurtenissen van 10 jaar geleden hebben de Loksbergenaren dichter bij elkaar gebracht. Maar er is ook werk aan de winkel. We moeten opnieuw strenge en duidelijke straffen voor misdadigers invoeren, straffen die opnieuw in verhouding staan tot de ernst van hun misdaad.”

Ter nagedachtenis van Shana en Kevin werden er tien witte rozen aan hun gedenkteken aan de kerk van Loksbergen gelegd. “Een witte roos is het symbool voor eerbied en herinnering. Tien witte rozen om dit respect te tonen en hen te herdenken, één roos voor elk jaar dat we hen al moeten missen”, klonk het bij de ouders. Op het einde van de mars lieten de deelnemers ballonnen los en legden ze rozen neer aan hun gedenksteen. Daarna brak er een oorverdovend applaus los. Een eresaluut aan Shana en Kevin en alle andere slachtoffers.