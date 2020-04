Zware tractor merkt geparkeerde wagen niet op en rijdt voertuig deels plat Koen Baten

28 april 2020

10u34 0 Haaltert Op de Heldergemstraat in Heldergem, deelgemeente van Haaltert, heeft een tractor gisterenavond een personenwagen half plat gereden. De bestuurder van de tractor had de wagen niet opgemerkt. De schade was bijzonder groot en het voertuig is total loss.

Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht. De bestuurder van het landbouwvoertuig dat nog aan het werk was reed plots achteraan in op een geparkeerde wagen die hij niet gezien had. Zijn wiel verpletterde de kofferbak en een deel van het dak van de wagen. De chauffeur had het voertuig niet gezien en was geschrokken door het ongeval.

Gelukkig zat er niemand in de wagen en vielen er geen gewonden. De politie kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen bij het ongeval. Ook een ploeg van de brandweer kwam het glas opruimen dat op de openbare weg terecht was gekomen.