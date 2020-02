Zwangere vrouw gewond nadat Kroatische bestuurder onder invloed achteraan op haar inrijdt Koen Baten

26 februari 2020

16u59 18 Haaltert Op de N45 expresweg richting Aalst is woensdagmiddag een Kroatische bestuurder ingereden op een personenwagen waarin een zwangere vrouw zat. Dit gebeurde aan het kruispunt met de Eigenstraat, waar verkeerslichten aanwezig zijn. De man legde een positieve speekseltest af.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur. De zwangere bestuurster van de Nissan Micra reed in de richting van Aalst toen het voertuig plots met hoge snelheid achteraan werd aangereden door een kleine vrachtwagen. De exacte omstandigheden zijn niet duidelijk, maar de Kroatische bestuurder legde wel een positieve speekseltest af bij de politie. Er werd ook een deskundige van het parket aangesteld om de exacte omstandigheden te onderzoeken.

De bestuurster van de Nissan werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zij was zwanger, maar het is niet duidelijk hoe haar toestand nu is. Het verkeer moest door het ongeval tijdelijk over de weg slalommen, wat zorgde voor lichte vertragingen. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. De Nissan Micra is rijp voor de schroothoop.