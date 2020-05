Zwaar getroffen eventorganisator heeft intussen al betere vooruitzichten: “Ticketverkoop voor volgend jaar loopt goed, mensen kijken uit naar 2021” Claudia Van den Houte

22 mei 2020

20u56 0 Haaltert Organisator Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem viel twee maanden geleden plots zonder inkomen, toen alle evenementen tijdelijk werden afgelast. 2020 wordt een financieel rampjaar, maar intussen heeft hij al betere vooruitzichten. De ticketverkoop voor verschillende shows die volgend jaar gepland staan, loopt opvallend goed. “Mensen hebben zin in volgend jaar. Ik zit ook met mijn gedachten al in 2021.”

“Organisator met handen in het haar na afgelaste events”, schreven we op 12 maart, aan het begin van de coronacrisis. De lockdown werd pas enkele dagen later ingevoerd, maar het was net aangekondigd dat alle evenementen werden afgelast voor minstens weken, tot maanden - dat zou later duidelijk worden. Toen al zag Jeroen Wiggeleer minstens drie van de artiestenshows die hij organiseerde, vooral in culturele centra, afgelast. Dat aantal is alleen nog maar opgelopen. “Ik heb tot en met augustus tien eigen events én het voetbaldorp met de EK-wedstrijden op groot scherm dat ik samen met de gemeente en lokale handelaars zou organiseren in Haaltert, moeten aflassen of verschuiven”, vertelt Wiggeleer.

“Daarnaast ben ik als artiestenkantoor ook heel actief en heb ik zelf tot en met eind september al heel wat artiesten moeten omboeken naar volgend jaar. Ik zal dus zeven maanden geen artiestenshow hebben kunnen verkopen in deze periode. Ik hoop nog een paar kleinschalige events uit de grond te stampen in de zomer, maar dat is afwachten en zal last minute werken worden.” In het najaar staan er nog een aantal shows gepland. “Het eerstvolgende concert, van Belle Perez op zondag 13 september om 20 uur in cc De Plomblom in Ninove, gaat voorlopig nog door, maar het blijft afwachten.”

Nu al veertig shows gepland in 2021

Wiggeleer kijkt nu vooral uit naar volgend jaar. “Ik ben steeds blijven doorwerken aan ons programma van volgend cultureel seizoen. Als de coronacrisis opnieuw geen roet in het eten strooit, zal 2021 een topjaar worden. Vanaf september staan er maar liefst veertig shows gepland tot juni volgend jaar. Ik heb de afgelopen weken dan ook de theaterconcerten van Stan Van Samang, Gene Thomas en Mama’s Jasje gelanceerd. Die zullen allemaal plaatsvinden in het voorjaar 2021 in cultuurcentrum De Plomblom in Ninove en doen het qua ticketverkoop heel goed. Je merkt dat de mensen ernaar hunkeren om terug naar concerten en events te kunnen gaan. Twee shows van Mama’s Jasje zijn zelfs al uitverkocht. Verder staan ook onder meer Les Truttes, goochelaar Nicholas en Bart Herman on Tour nog op het programma. En na de zomer zullen er nog een pak shows worden gelanceerd.”

“Ik hoop dat de mensen nu nog meer naar concerten in hun eigen streek zullen komen en niet naar Gent, Hasselt of Antwerpen zullen rijden voor dezelfde artiesten die ik naar de regio haal. Dat is ook lokaal kopen en het is een pak minder ver rijden. Ik vind het trouwens heel erg dat heel de eventsector maar een eenmalige steun van 3.000 euro krijgt, terwijl wij meer dan zes maanden zonder werk zitten Dat staat toch niet in verhouding? Ik vind het echt erg dat de regering iedereen in de hele eventsector in de kou laat staan, van technieker tot organisator en artiest. En we zijn met velen. Ik wil 2020 snel vergeten en droom al van 2021.”

Meer info en tickets via www.jeroenevents.be.