Zo’n duizend inwoners zakken af naar Pastorijplein voor nieuwjaarsdrink gemeente Claudia Van den Houte

19 januari 2020

17u48 0 Haaltert De nieuwjaarsdrink van de gemeente Haaltert, dit jaar op het Pastorijplein in Denderhoutem, heeft meer dan 1.000 inwoners gelokt.

Het Haalterts gemeentebestuur had al haar inwoners uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Er waren onder meer lokale bieren, hamburgers en wafels. De inwoners konden bonnetjes afhalen aan een infostand. Het was de eerste keer dat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaatsvond op het Pastorijplein in Denderhoutem. Dat plein bleek al gauw nogal krap voor de massa volk die was gekomen: naar schatting meer dan 1.000 inwoners waren aanwezig op de nieuwjaarsdrink. “Er is erg veel volk. Denderhoutem leeft echt. Ze hadden ook wel geluk met het weer”, zegt inwoner Willy Bogaert. “Het is fijn dat er een verscheidenheid aan streekbieren te verkrijgen is”, vond inwoonster Betty. Zo stelde onder meer Gino Mannaert van Mangini’s Cafeeken uit Kerksken zijn nieuwe bier Mangini Lowieken voor, een blonde tripel.