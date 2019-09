Zeventigtal marktkraampjes op geslaagde avondmarkt Claudia Van den Houte

28 september 2019

22u47 0 Haaltert Zo’n 70 kraampjes waren dit jaar te bezoeken op de avondmarkt in Kerksken.

Voor het eerst in vier jaar werd de avondmarkt opnieuw georganiseerd door Unizo Groot-Haaltert. Unizo werkte dit jaar samen met verschillende verenigingen, zoals onder meer Kèsken Zwingt, het Feestcomité Kerksken en radio PROS, en met het gemeentebestuur voor de organisatie van de avondmarkt. Unizo-voorzitter Danny De Kock is tevreden over deze editie: “Wij waren in 2015 gestopt met het organiseren van de avondmarkt. Dit is een nieuwe start en we hopen dat we opnieuw vertrokken zijn voor jaren. De standhouders reageerden alvast tevreden dat wij de avondmarkt terug organiseren en waren enthousiast om mee te doen. We hopen dat het sociale leven in Kerksken opnieuw swing krijgt.”

Naast de talrijke kraampjes was er ook heel wat animatie, zoals steltenlopers Lange Gust en Khalid & co, een oldtimermeeting van de Retro Car Club en een travestieshow in het Sint-Martinusheem.