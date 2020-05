Yvan start inzamelingsactie om babbelbox te schenken aan woonzorgcentrum Sint-Jozef Claudia Van den Houte

19u02 4 Haaltert Yvan De Schrijver uit Denderhoutem is samen met de Facebookgroep ‘Haaltert Positief Project’ een inzamelingsactie gestart om een babbelbox te kopen voor woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert.

Hij kwam op het idee toen hij de actie van een Mechelse firma zag, die een babbelbox wegschenkt aan de drie woonzorgcentra die het meeste likes kunnen verzamelen op Facebook. “Ik zag dat er drie babbelboxen werden verloot, maar ik vond dat het feit dat ouderen sociaal contact kunnen hebben niet mag afhangen van het aantal likes”, vertelt De Schrijver. “Mijn moeder, die in 2014 overleed, verbleef regelmatig op kortverblijf in Sint-Jozef en ook enkele andere buren, die er jammer genoeg ook niet meer zijn, hadden er een mooie tijd. In de huidige crisis wil ik de mensen ook niet in het isolement laten waar ze nu al heel lang inzitten. Ik hoop dat de actie op korte termijn enkele duizenden euro zal opleveren, genoeg om de babbelbox waar te maken. Het gaat niet om ‘mijn’ actie maar om respect voor mensen die zich hun hele leven hebben ingezet voor hun kinderen en kleinkinderen. Die mensen verdienen nog wat plezier en geluk in hun oude dag en hopelijk krijgen ze die ook.”

“Covid-19 kan voor onze ouderen fataal aflopen, maar eenzaamheid kan dat evenzeer. Ik hoop dus dat zoveel mogelijk mensen hun steentje willen bijdragen, hoe klein ook. Indien een firma ons mee wil ondersteunen door goedkoop een babbelbox te leveren, dan zou dat ook mooi meegenomen zijn en halen we sneller ons doel.” Een babbelbox heeft twee aparte ingangen en een tussenwand in plexigas in het midden, zodat mensen tegen elkaar kunnen praten zonder elkaar te besmetten.

De inzamelactie steunen kan op www.facebook.com/donate/875621582912793/