Wzc Sint-Anna zoekt vrijwillige verpleegkundigen en poetspersoneel na nog meer Covid-19 besmettingen Claudia Van den Houte

03 april 2020

18u27 2 Haaltert In woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert heeft het coronavirus zich intussen nog verder verspreid.

Meer dan een week geleden werden negen personeelsleden en één bewoner positief getest op het virus. Intussen zouden er nog meer besmettingen zijn. Hoeveel is niet geweten, want er zouden geen tests meer gebeuren. Het virus zou intussen tot elke gang zijn doorgedrongen. De nodige maatregelen voor het verzorgend personeel en de bewoners worden wel verder strikt opgevolgd. Het gemeentebestuur van Haaltert, de directie van het wzc, de provincie en artsen volgen de situatie elke dag op.

Voorlopig is er nog genoeg medisch beschermmateriaal aanwezig in het woonzorgcentrum, maar gezien de schaarste op de markt aan beschermschorten, mondmaskers, handschoenen en meer, mogen er nog steeds binnengebracht worden in wzc Sint-Anna. Het lokaal bestuur Haaltert onderzoekt mee hoe dit verder snel en efficiënt kan verkregen worden.

Ook zoekt het wzc vrijwillige verpleegkundigen voor bijstand en poetspersoneel voor de gangen, voor indien er nog meer personeelsleden ziek vallen. Het nodige materiaal en kledij kan ter beschikking worden gesteld. Er wordt nog een oproep gelanceerd via de gemeentelijke infokanalen.