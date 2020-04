Woonzorgcentrum Sint-Jozef zoekt vrijwilligers met zorgachtergrond om personeel bij te staan in drukke coronatijden Claudia Van den Houte

21 april 2020

18u35 6 Haaltert Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Haaltert zoekt vrijwilligers die kunnen helpen bij de verzorging van de bewoners in deze drukke coronatijden.

De vrijwilligers hebben het best een achtergrond als zorgkundige. “Alle positief geteste bewoners zijn samengebracht in één cohorte (quarantainezone, red.). Daardoor moet er een grotere bestaffing zijn”, zegt directeur Jean-Marie Van Cauwenberge. “Bovendien zijn er nog een tiental medewerkers die ziek thuis zitten. We krijgen wel hulp van naburige ziekenhuizen. We hebben al enkele reacties gekregen: een paar vrijwilligers komen ons al helpen. Het is momenteel alle hens aan dek.”

Het aantal besmettingen blijft voorlopig wel stabiel. Er werden werden tot hiertoe 68 testen uitgevoerd. Twaalf bewoners van het woonzorgcentrum, zeven residenten van de assistentiewoningen en zeven personeelsleden testten positief. Drie bewoners van het woonzorgcentrum en één resident van de assistentiewoningen overleden aan het coronavirus. Bewoners met een vermoedelijke besmetting worden onmiddellijk in de eigen kamer in quarantaine geplaatst en getest. Bewoners met een positieve coronatest worden onmiddellijk geïsoleerd in de daarvoor ingerichte polyvalente zaal (quarantainezone – cohort).

Wie een achtergrond heeft als zorgkundige en overdag of ‘s nachts de zorgmedewerkers een handje wil toesteken of wil helpen bij de maaltijden, kan terecht op 053/85.05.00 of jeanmariev@groepsf.be. Beschermingsmateriaal en bijkomende opleiding voor het gebruik ervan wordt ter plaatse voorzien.