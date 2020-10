Woning onbewoonbaar nadat roofingwerken voor heel wat schade zorgen Koen Baten

10 oktober 2020

19u52 0 Haaltert In de Rosthoutweg in Haaltert is deze namiddag een brand ontstaan aan het dak van een woning nadat dakwerkers er bezig waren met roofingwerken. De vlammen trokken naar binnen en konden daar aanzienlijke schade aanrichten. De dakwerkers zelf hadden voor aankomst van de brandweer zelf al zonnepanelen verwijderd en waren al bezig met de blussingswerken.

De brand ontstond iets voor 17.00 uur deze avond achteraan de woning. Men was bezig met roofing branden toen de vlammen waarschijnlijk naar binnen sloegen en zo brand veroorzaakten. De brandweer had de brand snel onder controle, maar er was binnen toch heel wat brandschade, maar ook rook- en waterschade aanwezig. “Het was een zeer alerte reactie van de dakwerkers om zelf al de zonnepanelen te verwijderen", vertelt de brandweerofficier.

De bewoners zelf waren aanwezig op het moment van de brand maar bleven gelukkig ongedeerd. Omdat er veel schade werd aangericht aan de woning gaat het gezin wel tijdelijk bij een van de ouders gaan wonen. De gemeente in Haaltert voorziet wel een noodwoning mocht het mogelijk zijn. “Wij zetten alles klaar voor de getroffen bewoners mochten ze beslissen om toch naar een noodwoning te gaan hebben zij hier zeker recht op", zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).