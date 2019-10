Willy Michiels (82) opgenomen in ziekenhuis: bezorgdheid over bekendste man van (Groot-)Haaltert Claudia Van den Houte Rutger Lievens

16 oktober 2019

20u13 74 Haaltert Willy Michiels, de bekende oud-burgemeester en oud-schepen in Haaltert die een imperium van caféspelen en goktenten uitbouwde, werd vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis.

Dat bevestigen verschillende bronnen uit de Haaltertse politiek. Michiels zou vorige week op woensdagochtend nog een begrafenis hebben bijgewoond, maar werd diezelfde dag nog naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft hij een hersenbloeding gekregen. Hij zou in een kunstmatige coma worden gehouden en op de afdeling intensieve zorgen verblijven in het ASZ-ziekenhuis in Aalst. Het is momenteel nog onduidelijk wat zijn huidige gezondheidstoestand is. Zijn familie is voorlopig niet bereikbaar.

Willy Michiels (82), ook bekend als ‘Den Chipper’ - destijds een populair bingoautomaat - of ‘bingokoning’, is lang de baas geweest van het grootste gokimperium van ons land. Hij startte met de invoer van jukeboxen uit Amerika in cafés, maar schakelde al snel over op jackpots en bingoautomaten. Door het overnemen van cafés die failliet gingen, bouwde hij ook een vastgoedportefeuille uit. Ook politiek is hij heel actief geweest. Zo was hij in 1976, nog voor de fusie, burgemeester van Kerksken, zijn geboortedorp. Na de fusie droeg hij van 1982 tot 1988 de burgemeesterssjerp in Haaltert. Hij is ook schepen geweest, al verloor hij in 2011 zijn mandaat als eerste schepen naar aanleiding van een dossier rond omkoping.

Rustiger

De laatste jaren lijkt Willy Michiels het rustiger aan te doen. Zo verkocht hij in 2015 zijn online gokgroep Napoleon Games aan de investeringsgroep Waterland. De familie Willy Michiels staat overigens op de 91ste plaats op de website derijkstebelgen.be. Ook in de politiek had hij zich een beetje teruggetrokken. Tijdens de vorige legislatuur zetelde hij nog in de gemeenteraad, in de oppositie, en had hij nog altijd een belangrijke rol binnen zijn partij, toen Centrumlijst-Vld, intussen Centrumlijst v Haaltert. In de aanloop naar de jongste gemeenteraadsverkiezingen, van 14 oktober 2018, besloot hij om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Hij sloot echter niet uit om ooit nog terug te keren naar de politiek.

Michiels is een liefhebber van mooie wagens. Zo kwam hij twee jaar geleden nog in het nieuws toen hij tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist een Mercedes-Maybach G650 Landaulet kocht voor maar liefst 1,2 miljoen euro. Nooit eerder was in België een wagen voor zoveel geld onder de hamer gegaan. Eind mei dit jaar was Willy Michiels nog te zien op de opening van Pikant!, een tentoonstelling met een overzicht van vijf eeuwen Vlaams kantwerk. Hij leende zijn Waterkasteel in Moorsel uit als locatie voor de expo. Willy Michiels sponsort ook verschillende verenigingen en sportclubs en is daar dan ook graag gezien.

