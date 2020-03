Wielertoerist gereanimeerd na ongeval en naar ziekenhuis gebracht Koen Baten

18u45 9 Haaltert Op Vondelen in Denderhoutem, deelgemeente van Haaltert, is maandagavond een fietser in levensgevaar afgevoerd na een verkeersongeval. Het ging om een wielertoerist. De man zelf werd meer dan een kwartier gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis van Aalst gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur. Een wielertoerist en een auto waren betrokken bij het ongeval, maar over de omstandigheden is op dit moment niets duidelijk. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die in de buurt woont, zou geholpen hebben met de eerste reanimatie van de fietser.

Een ploeg van de brandweer kwam ook ter plaatse met een tent om de situatie even af te schermen van het publiek. De politie kwam nadien ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en sloot de straat af ter hoogte van het ongeval voor het verkeer. Het parket zal een deskundige sturen naar de plaats van het ongeval om de nodige omstandigheden te onderzoeken. Waar de man vandaan kwam is op dit moment onduidelijk.