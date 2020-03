Werkstraf voor 19-jarige die met pas aangekochte brommer tegen auto rijdt LDO

13 maart 2020

15u06 0 Haaltert Een 19-jarige man uit Kerksken (Haaltert) heeft in de politierechtbank een werkstraf van 120 uur en twee maanden rijverbod gekregen. De jonge bestuurder reed ’s nachts met zijn brommer tegen een geparkeerde wagen. Hij was op weg naar Herzele en blies positief.

De jongeman besloot met zijn gloednieuwe brommer de straat op te gaan na een ruzie met zijn broer. Hij had op dat moment 1,8 promille alcohol in zijn bloed en hij reed tegen een geparkeerde auto. Hij had de wagen niet gezien omdat het er erg donker was. De bestuurder was zelf gekwetst, maar bleef wel ter plaatse om de brommer aan de kant te zetten en langs te gaan bij de eigenaar van de auto.