Werken nieuwe bib in pastorij in eindfase: opening op 9 november Claudia Van den Houte

20 september 2019

18u41 1 Haaltert De werken aan de pastorij in de Nieuwstraat lopen op hun einde. Op 9 november zal het nieuwe bibfiliaal officieel worden geopend.

“Er moeten nog wat schilderwerken gebeuren, werken aan het interieur en werken voor het toegankelijk maken van het gebouw voor rolstoelgebruikers, zoals het plaatsen van een hellend vlak”, vertelt schepen van Bibliotheek Bart Ottoy (CD&V). De nieuwe ingang van het bibfiliaal zal zich aan de achterkant van de pastorij bevinden. Vooraan komt er een zaaltje waar er een klein natuureducatief centrum geïnstalleerd kan worden. Het bibfiliaal in Denderhoutem is momenteel nog gevestigd in een gebouw in de Adv. De Backerstraat, aanpalend aan de zaal ‘Hand in Hand’, dat de gemeente huurt. De Denderhoutemse bib zal gesloten zijn van 30 oktober tot en met 8 november omdat het dan verhuist naar de nieuwe locatie in de pastorij. De inwoners kunnen in die periode wel terecht in de bib in Haaltert.

De bibliotheek van Haaltert en het filiaal in Denderhoutem zullen ook gesloten zijn vanaf dinsdag 1 oktober. Op zaterdag 5 oktober, tussen 10 en 12 uur, heropent de hoofdbibliotheek met het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem voor alle Oost-Vlaamse bibliotheken ‘Wise’ en een aangepast gebruikersreglement. Het filiaal opent zijn deuren opnieuw op dinsdag 8 oktober. Tijdens de sluitingsperiode krijgen alle medewerkers een opleiding om met de nieuwe software Wise te leren werken en wordt het hele systeem tot in de puntjes getest. In die periode kunnen geleende materialen ingeleverd worden via de inleverbus aan de hoofdbib. Voor wie de uitleentermijn verloopt, wordt gezorgd dat de boete niet verder oploopt tijdens de sluitingsperiode. Geplande activiteiten van of in de bib gaan gewoon door.