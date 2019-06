Werken in Herlinckhove gaan na drie jaar eindelijk van start Claudia Van den Houte

18 juni 2019

19u03 2 Haaltert De werken zijn van start gegaan in een zijstraatje van Herlinckhove in Denderhoutem. Dat lag er al drie jaar in zeer slechte staat bij.

Volgens Vlaams Belang zijn de werken nu van start gegaan omdat haar gemeenteraadslid Jan Schelfhout het probleem aankaartte op de vorige gemeenteraad. Schepen van Openbare Werken Bart Welleman (N-VA), die toen stelde dat de werken nog niet op de planning stonden, ontkent dat: “Je kan een straat niet zomaar openleggen, daar gaat een hele procedure aan vooraf. Die procedure was lopende, maar zolang het dossier niet behandeld was op het schepencollege, kon ik er niets over zeggen”, aldus Welleman.

Schelfhout vindt de timing net iets te toevallig en blijft erbij dat zijn partij vanuit de oppositie iets heeft kunnen realiseren. “Ik ben vooral blij dat de bewoners na drie jaar eindelijk geholpen zijn. Kinderen konden hier niet fietsen en de vuilniskar kwam zelfs niet meer tot hier”, aldus Schelfhout. Ook Welleman is tevreden dat de werken nu gestart zijn, na drie jaar: “Het was een mensonwaardige straat. De duurte had deels te maken met de onbestuurbaarheid. Er wordt een nieuwe riolering, een nieuwe fundering en een toplaag aangelegd. Er komen klinkers en een middengoot.”

De buurtbewoners reageren opgelucht: “Eindelijk, we moesten hier slalommen tussen de putten. Het was om je banden op kapot te rijden. Het was meer dan tijd dat de straat werd aangepakt.”