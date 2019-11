Werken in centrum Denderhoutem gestart: Eigenstraat heeft eindelijk nieuwe parkeerstroken Claudia Van den Houte

25 november 2019

15u52 2 Haaltert De Eigenstraat in Denderhoutem heeft eindelijk nieuwe parkeerstroken. De komende twee weken worden verschillende straten (deels) heraangelegd.

De parkeerstroken in de Eigenstraat lagen er al een hele tijd slecht bij. Bewoner Danny Geeroms had de toestand in maart aangekaart tijdens het eerste vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad. “Ik ben sinds 2008 mindervalide door een hersentrombose en hersenbloedingen. Een volwaardig voetpad in mijn buurt is er niet. Daarom gebruiken we de geasfalteerde parkeerstroken, maar die zitten vol putten. De gemeente probeert die jaar na jaar te herstellen met gietasfalt, maar na een tijdje verschijnen er weer grote putten”, vertelde Geeroms toen. “Dat is voor mensen gevaarlijk om zich te verstuiken. Ik heb ook een mindervalide dochter die in een rolstoel zit. De enige manier om ons te verplaatsen is over straat.” De parkeerstroken werden nu toch heraangelegd. “Ik ben zeer tevreden”, reageert Geeroms.

De werken in de Eigenstraat waren nog maar een begin. Vandaag, maandag, zijn de grote asfalteringswerken in het centrum van Denderhoutem echt gestart. Die werken zullen vermoedelijk tot 6 december en zullen voor heel wat verkeershinder zorgen. “Maar je kan geen omelet maken zonder eieren te breken”, aldus schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Bart Welleman (N-VA).