Werken hondenlosloopweide gaan van start Claudia Van den Houte

11 juni 2020

20u50 9 Haaltert Achter de parking van bpost aan de Achterstraat-Burchtweg zijn de werken van start gegaan voor de aanleg van een hondenlosloopweide.

Een hondenlosloopweide of hondenweide is een afgesloten plek waar honden zonder leiband mogen rondlopen. In naburige gemeenten bestaat het al. In Haaltert wordt de allereerste hondenweide momenteel aangelegd. De werken moeten tegen eind juni klaar zijn. De hondenweide ligt naast een plukboomgaard, die de gemeente meer bekendheid wil geven. “De locatie is interessant aangezien ze vlakbij een grote parking ligt. Met de coronacrisis gaan nog meer mensen graag met hun hond wandelen. Anderen wandelen zelf niet zo graag, maar laten hun hond graag buiten lopen. Het is een win-winsituatie voor iedereen”, zegt schepen Bart Welleman (N-VA).

Het gemeentebestuur plant deze legislatuur ook een dierenbegraafplaats.