Wekelijkse markt vanaf vrijdag 22 mei terug, met ‘eenrichtingsverkeer’ voor bezoekers Claudia Van den Houte

15 mei 2020

20u37 3 Haaltert De wekelijkse markt zal in Haaltert opnieuw plaatsvinden vanaf vrijdag 22 mei.

De Nationale Veiligheidsraad zette het licht op groen voor de openbare markten, maar legde wel een aantal strikte regels op. Zo mogen er maximaal 50 kraampjes staan, maar de markt van Haaltert telt er sowieso maar een 35-tal. “We mogen ook maar tot 300 mensen ontvangen, maar we zien niet onmiddellijk een probleem daarin. We zijn een kleine, lokale markt”, zegt burgemeester Veerle Bayens (N-VA). “Er zal wel eenrichtingsverkeer worden ingevoerd op de markt. De marktbezoekers zullen in één staprichting moeten volgen, zodat mensen elkaar niet kruisen of niet met elkaar gaan staan praten. De maatregelen, zoals minstens 1,5 m afstand houden van andere mensen en een mondmasker dragen, zullen duidelijk worden uitgehangen op de markt.”