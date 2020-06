Wegdek Ninoofsesteenweg scheurt door warmte Claudia Van den Houte

24 juni 2020

14u35 4 Haaltert Op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem, aan de grens met Ninove, is het wegdek gescheurd door de warmte van de voorbije dagen.

“Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen”, zegt schepen van Verkeer Bart Welleman (N-VA). “Het gebeurt ieder jaar wel ergens dat het beton zich uitzet door de warmte. Ik werd vrijdagavond verwittigd en we hebben ervoor gezorgd dat de situatie veilig is voor automobilisten. We zijn ook bezig met een plan van aanpak, zodat we zulke gevallen snel kunnen aanpakken. We weten dat zoiets elk jaar gebeurt, maar het is onmogelijk in te schatten waar het zal gebeuren. Vorig jaar gebeurde het bijvoorbeeld in Lebeke (gehucht, red.) en het jaar ervoor op de Iddergemsesteenweg.”

“Het zorgt wel voor hinder, want heel de procedure om de betonplaat te laten verwijderen en opnieuw te gieten, vraagt tijd. Dat duurt altijd een paar weken voor men ermee kan starten en daarna moet het nieuwe beton nog weken uitdrogen. We zijn nu aan het bekijken of er geen andere manier is om, als het zich voordoet, zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Dit is het nadeel aan een betonbaan. Beton gaat wel langer mee dan asfalt, maar wegen van beton zien af door warm weer en zwaar verkeer.”