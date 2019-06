Wandelen langs trage wegen met versnaperingen tussendoor tijdens Lekkernijentocht Claudia Van den Houte

03 juni 2019

16u49 10 Haaltert De Haaltertse Kringloopkrachten organiseren zaterdag de negende editie van de Lekkernijentocht.

De Lekkernijentocht is elf kilometer lang en gaat langs de mooiste trage wegen in Haaltert. De gemeente en drie lokale handelaars bieden onderweg een hapje, een drankje of een gadget aan. Het lokaal bestuur zorgt op verschillende stops voor een lekkernij, Cat’s Precious biedt honden- en kattensnoepjes aan en een lekkernij voor de baasjes, Mangini geeft een drankbonnetje voor de dag zelf of voor op een later moment, en koffiehuis Het Boontje biedt een lekkernij aan. De deelnemende wandelaars maken ook kans om een compostvat te winnen.

De Lekkernijentocht start op zaterdag 8 juni aan HOC De Fransman, Heldergemstraat 136 in Heldergem. Er is een vrij vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur. Inschrijven kan ter plaatse.