Vzw houdt eerste kerstmarkt op Pastorijplein Claudia Van den Houte

13 december 2019

19u53 0 Haaltert De vzw Lieten&Co organiseert op zaterdag 14 december haar eerste kerstmarkt in Denderhoutem.

Er zullen verschillende kraampjes, hapjes en drankjes zijn en er zal een gezellige kerstsfeer heersen. Ook komt de kerstman op bezoek en is er een optreden van Be Naked. De kerstmarkt van vzw Lieten&Co, een vriendengroep die Denderhoutem graag nóg meer doet leven, vindt zaterdag van 17 uur tot middernacht plaats op het Pastorijplein in Denderhoutem. De toegang is gratis.