Vzw de Jeugd van Lut & Jan organiseert wandeltocht en spaghettifestijn Claudia Van den Houte

14 augustus 2019

18u48 1 Haaltert De vzw de Jeugd van Lut & Jan viert het einde van de vakantie op zaterdag 24 augustus met een wandeltocht en een spaghettifestijn.

De wandeltochten vertrekken vanaf 7.30 uur aan basisschool De Krekel in Haaltert. De deelnemers kunnen kiezen tussen een buggyvriendelijke familiewandeling van 7 km of een iets meer uitdagende variant van 11 of 18 km. De wandelaars betalen 3 euro voor een volwassene of 1,5 euro per kind (inclusief ijsje). Leden van KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan mogen gratis meewandelen. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw van de twee Haaltertse jeugdverenigingen.

Van 11.30 uur tot 22 uur kan men het bouwproject van KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan Haaltert verder steunen tijdens het spaghettifestijn in basisschool De Krekel. Voor 12 euro (volwassene) of 8 euro (kind jonger dan 12 jaar) serveert de vzw u spaghetti bolognese of vegetarische spaghetti. Wie zijn eigen gamel meebrengt, krijgt 1 euro korting. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van vzw de jeugd van Lut & Jan of bij de leiding van KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan Haaltert.