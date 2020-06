Vzw De jeugd van Lut & Jan lanceert aperobox om vijfde verjaardag en goed nieuws te vieren Claudia Van den Houte

18 juni 2020

18u34 2 Haaltert De vzw De Jeugd van Lut & Jan bestaat vijf jaar en lanceert een speciale verjaardagsactie.

De vzw werd vijf jaar geleden opgericht om de jeugdverenigingen KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan Haaltert te ondersteunen bij de bouw van een nieuw jeugdlokaal. De bouwaanvraag werd intussen goedgekeurd. De vzw hoopt nog dit jaar te kunnen starten met de bouw van het nieuwe lokaal in de Wypenstalstraat. De aanbestedingen voor het bouwproject worden deze maand gelanceerd. “Om dit goede nieuws en de verjaardag van de vzw coronaproof te organiseren, bedachten de leden een alternatieve verjaardagsactie”, vertelt Lien Callebaut van vzw De Jeugd van Lut & Jan.

De vzw lanceert een aperobox. Die bestaat in gewone en veggie variant en kan aangevuld worden met cava of een pakket zelfgebrouwen Lutjantjes. De prijs van de aperobox bedraagt 11 euro en kan afgehaald of geleverd worden in Haaltert tijdens het weekend van 3 tot 5 juli. Bestellen kan via de Facebookpagina van de vzw of via 0476/27.57.18 (van 17 tot 20 uur). “Op deze manier kan het goede nieuws veilig en van op afstand worden gevierd”, klinkt het nog.