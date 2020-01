Vrachtwagenchauffeur riskeert fikse boete en rijverbod nadat hij rood licht negeerde en jonge bestuurster in flank aanreed Koen Baten

09 januari 2020

12u12 0 Haaltert Vrachtwagenchauffeur Patrick J. (49) stond vanmorgen terecht voor de politierechtbank van Aalst nadat hij een zwaar ongeval veroorzaakte op de Expresweg in Haaltert. Hij negeerde het rode licht aan het kruispunt met de Wildebeekstraat en reed een jonge bestuurster in haar Volkswagen vol aan in de flank waardoor de vrouw twee weken in coma lag.

Het ongeval gebeurde op 19 december 2018 in de richting van Aalst. J. was met zijn truck op weg naar een levering toen hij aan het kruispunt het rode licht negeerde. Een jonge vrouw die uit de Wildebeekstraat kwam werd vol aangereden in de flank en kwam in de gracht terecht. Zij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en lag twee weken in coma. Zij ontwaakte, maar had een lange revalidatie voor de boeg. Tot op de dag van vandaag heeft ze nog steeds begeleiding nodig.

De vrachtwagenchauffeur zelf was vandaag niet aanwezig, maar werd verdedigt door zijn advocaten. Het slachtoffer en de familie waren wel aanwezig en zijn nog altijd enorm onder de indruk van de feiten. J. zelf toonde nooit enige empathie tijdens het ongeval en er na. “Hij heeft nooit geïnformeerd hoe het met haar was, heeft nooit sorry gezegd en dat is bijzonder moeilijk", zegt raadsman Jacques Heyvaert. “Bovendien is zijn verklaring ook hallucinant.” Na het ongeval verklaarde hij dat hij de lichten te laat zag omdat hij bezig was met de volgende levering die hij moest doen. “Hij hoort echt niet achter het stuur van een vrachtwagen. Enkele weken later had hij ook opnieuw een ongeval waardoor hij zelf ontslagen werd bij zijn werkgever. Toch werkt de man nu nog altijd als beroepschauffeur en dat kan niet", klinkt het.

Op het moment van de feiten bleek de vrachtwagenchauffeur ook nog maar enkele maanden in het bezit te zijn van zijn rijbewijs. Het openbaar ministerie vroeg dan ook een strenge straf voor de bestuurder. Hij riskeert een geldboete van 1.600 euro, een rijverbod en al zijn examens die hij opnieuw moet afleggen. De verdediging van de vrachtwagenchauffeur liet weten dat hij wel spijt heeft van de feiten die daar gebeurd zijn. De politierechter zal uitspraak doen op 6 februari.