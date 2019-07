Voormalig tv-presentator Paul Ghijsels overleden Claudia Van den Houte

19 juli 2019

16u59 18 Haaltert Paul Ghijsels uit Haaltert is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend als tv-presentator van het legendarische quiz- en reisprogramma ‘Van Pool tot Evenaar’ dat hij van 1985 tot 1990 presenteerde op de toenmalige BRT.

Nadien maakte hij nog documentaires voor televisie en in de jaren 70 was hij journalist voor het televisiejournaal, vooral geïnteresseerd in buitenland en ontwikkelingshulp. Reizen was zijn grote passie. Paul had zowat de halve wereld gezien. Ook schaatsen en skeeleren waren grote hobby’s - zo heeft hij nog deelgenomen aan de Elfstedentocht -, net zoals gitaar spelen. In de jaren 60 is hij nog even leraar geweest in Congo en deed hij aan ontwikkelingshulp, vooral in Latijns-Amerika.

Paul was ook erg actief in het Haaltertse verenigingsleven. Zo was hij de voorzitter van Haaltert Internationaal en was hij lid van het Haaltertse 11 juli-comité. Hij is vijftig jaar actief geweest als ambtenaar bij het Belgisch Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, trad op als kleinkunstzanger en cabaretier, gaf voordrachten, en heeft nog deel uitgemaakt van het strijdkoor Dwarsbalk. “We verliezen een monument met het overlijden van Paul”, stelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

De afscheidsdienst van Paul Ghijsels vindt op zaterdag 27 juli om 10 uur plaats in de Sint-Gorikskerk in Haaltert.