Voormalig N-VA-secretaris stapt over naar Vlaams Belang in Haaltert: “Partij biedt me kans om in dialoog te gaan” Claudia Van den Houte

09 juli 2020

14u45 1 Haaltert Miren Eynatten, voormalig secretaris van de Haaltertse afdeling van N-VA, stapt over naar Vlaams Belang. Ze gaf eerder dit jaar haar ontslag bij N-VA. “Ik wil kansen om mijn kennis en vaardigheden op vlak van onderwijs door te geven”, aldus Eynatten.

“Ik ben drie jaar lid geweest van N-VA, waarvan één jaar als secretaris”, vertelt Miren Eynatten uit Denderhoutem. “Ik ben weggegaan omdat mijn standpunten niet meer overeenkwamen met die van de partij.” Toch lijkt vooral haar ambitie op nationaal niveau een belangrijke rol te hebben gespeeld. “Ik sta al 24 jaar in het onderwijs in Brussel. Ik heb dat altijd heel graag gedaan en wil mijn kennis en vaardigheden op een andere manier doorgeven. Ik heb dat geprobeerd bij N-VA en wou daarover in dialoog gaan, maar toen ik naar mijn kansen peilde, was het antwoord telkens negatief. Ik ben dan op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en heb even mijn toevlucht gezocht in een nieuwe studie, Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Gent, maar de politieke microbe had me gebeten en liet me niet meer los. Daarom heb ik contact opgenomen met Vlaams Belang. Waar N-VA me geen ruimte gaf om mijn politieke visie en ambitie te ventileren en te benutten, gaf Vlaams Belang mij de kans om in dialoog te gaan.”

Chaos in onderwijs

Eynatten zegt ook niet meer achter de visie te staan van N-VA, lokaal noch nationaal. “Als je ziet wat er allemaal wordt beslist... Neem nu die zomerscholen. In het onderwijs zijn wij nooit gestopt. We zijn altijd online les blijven geven. Ik begrijp dat er een achterstand is, maar die is het gevolg van overmacht. Prop toch de vakanties niet vol. Er moet stoom worden afgelaten nu. Het is momenteel chaos in het onderwijs. Ben Weyts gaat het oplossen, maar er wordt niets concreet gedaan. Er zou in dialoog gegaan moeten worden met mensen uit de sector zelf.”

Ze wil zich naar eigen zeggen honderd procent inzetten om Vlaams Belang Haaltert te laten groeien. “Ik heb altijd gezegd: ‘geef me de kans om me te bewijzen’ en ik zal dat dan ook doen. Ik ben een bezige bij en wil graag vooruit gaan. Mijn eerste doel is om de partij administratief te steunen door onder meer de website en de Facebookpagina bij te werken en te updaten, zodat we een goede communicatie hebben naar de mensen toe.”

Lijst verruimen voor 2024

Pieter De Spiegeleer, fractieleider van Vlaams Belang Haaltert en Kamerlid, is blij met de nieuwe aanwinst van zijn partij: “We willen onze lijst verruimen in alle betekenissen van het woord, ook geografisch. Denderhoutem is een belangrijke deelgemeente van Haaltert. Miren heeft al politieke ervaring, als secretaris dan nog. We kunnen haar ervaring op lokaal vlak in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 goed gebruiken, gezien de ambities die we hebben. We willen in 2024 een belangrijke gesprekspartner zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er met ons rekening zal moeten worden gehouden. Is het niet in de meerderheid, dan zullen de anderen heel wat water bij de wijn moeten doen en krijgen ze een sterke oppositie”, aldus De Spiegeleer.

Bij N-VA Haaltert komt de beslissing van Eynatten niet aan als een verrassing. “Het verbaast ons niet, het vertrouwen was al een tijdje gebroken. Iedereen moet zijn overtuiging volgen”, klinkt het.