Voor rechter wegens bezit en verkoop speed, advocaten vechten huiszoeking aan Nele Dooms

15 januari 2020

15u05 0 Haaltert Ivan V. (40)en Elien S. (28) uit Haaltert stonden woensdag voor de Dendermondse rechter wegens bezit en verkoop van drugs. Bij een huiszoeking in oktober vorig jaar werd een heel arsenaal aan allerlei verschillende drugs gevonden. Maar volgens hun advocaten moeten beide beklaagden worden vrijgesproken. Volgens hen vond de huiszoeking onrechtmatig plaats.

De openbaar aanklager schetste tijdens het proces exact wat er in oktober 2019 gebeurd was. “Een politiepatrouille die ter hoogte van de rotonde Albatros een controle aan het uitvoeren was, merkte plots een voertuig op dat zich wel al te sportief gedroeg”, klonk het. “De bestuurder reed wild door het andere verkeer. De agenten zetten de achtervolging in, maar de bestuurder nam de vlucht. Onderweg werd iets uit een autoraampje gegooid. De politiemensen slaagden er niet in het voertuig in te halen, maar aan de hand van ANPR-camera’s kon wel de nummerplaat van de auto worden achterhaald.”

Onderzoek wees uit dat de wagen toebehoorde aan de vader van V. Agenten trokken vervolgens naar diens woning. “Een buurtbewoner van kruispunt Albatros meldde bovendien dat iemand, op de plaats waar iets uit de auto was gegooid, aan het zoeken was in de bermen en onder wagens. Die persoon reed met een witte retrofiets. En wie kwam er vervolgens aangereden aan de woning met een witte fiets? V. dus. Voor de diensten was dat genoeg reden voor de huiszoeking. Daarbij werden een hele resem drugs, zoals weed, cannabis, speedpasta, ketamine en cocaïne gevonden. Bovendien legde ook een afnemer belastende verklaringen af over verkoop. De drugs die uit de wagen was gegooid, bleek GHB.”

Voor het openbaar ministerie zijn het genoeg bewijzen om een veroordeling te vragen wegens verkoop en bezit van drugs. Maar daar denken de advocaten van V. en S. anders over. “De getuige is anoniem vermeld, we hebben geen enkele mogelijkheid om dat te controleren”, klonk het. “Dit dossier zit vol onregelmatigheden en daardoor zijn de rechten van de verdediging geschonden. Er zijn heel wat onduidelijkheden en daardoor is de huiszoeking, en alles wat daar uit voortvloeit onrechtmatig. Deze beklaagden moeten vrijgesproken worden.” Of de rechtbank daar ook zo over denkt, zal bij het vonnis volgende maand duidelijk worden.