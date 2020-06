Vondelhof weer open voor wandelaars en joggers nadat aangetaste sparren werden verwijderd Claudia Van den Houte

10 juni 2020

11u15 0 Haaltert Het wandel- en loopparcours in het Vondelhof in Denderhoutem is weer open.

Recent werden de sparren die door de ‘letterzetter’, een schadelijke kever, waren aangetast verwijderd. Ook de bosgrond werd intussen gefreesd in voorbereiding van de heraanplanting. Er zullen inheemse boomsoorten worden aangeplant. De inwoners en lopers moesten er even op wachten, maar nu is het parcours opnieuw opengesteld. Na het verwijderen van de aangetaste sparren was de helft van het parcours ontoegankelijk. Daarom werd er een tijdelijk parcours van 1,1 kilometer aangelegd in het Vondelhof. Zo kunnen sportievelingen zich deze zomer opnieuw uitleven op het domein. De herinrichting en heraanleg van het Vondelhof staat later dit jaar gepland.